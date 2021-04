ABŞ-da məktəbdə atışma olub, xəsarət alanlar var

ABŞ-da atışma olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli mətbuat məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə Tennesi ştatında baş verib. Atışma zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb.

Yerli polis özünün tvitter dəki səhifəsində atışmanın Noksvill şəhərindəki məktəbdə - “Austin-East Magnet”də qeydə alındığını bildirib. Qeyd edilir ki, xəsarət alanlar arasında polis əməkdaşı da var. Yerli sakinlərə atışmanın baş verdiyi ərazidən uzaq olmaq tövsiyə edilib.

İnsidentin təfərrüatı açıqlanmır. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.