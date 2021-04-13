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В США произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

В США произошла стрельба в школе, есть пострадавшие Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный устроил на территории школы в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси)
Другие страны
13 апреля 2021 г. 00:25
В США произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, которую неизвестный устроил на территории школы в американском городе Ноксвилл (штат Теннесси).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице местного полицейского управления в "Твиттере".

В тексте не приводится точное число пострадавших, но при этом указывается, что среди них есть один полицейский. "Расследование в настоящий момент находится в активной фазе", - отмечается в заявлении. По данным телекомпании Эй-би-си, на месте происшествия работают многочисленные сотрудники сил правопорядка и экстренных служб.

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