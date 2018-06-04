Kolumbiya millisinin dünya çempionatı üçün yekun heyəti müəyyənləşib

Bakı. 4 iyun. REPORT.AZ/ Kolumbiya milli komandasının dünya çempionatı üçün yekun heyəti bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, siyahıya 3 qapıçı, 7 müdafiəçi, 9 yarımmüdafiəçi və 4 hücumçu daxil edilib.
Qapıçılar: David Ospina ("Arsenal", İngiltərə), Kamilo Varqas ("Deportivo Kali"), Xose Kuadrado (" Onse Kaldas")
Müdafiəçilər: Santyaqo Arias (PSV, Hollandiya), Kristian Sapata (" Milan"), Frank Fabra ("Boka Xuniors", Argentina), Yerri Mina (" Barselona", İspaniya), Davinson Sançes (" Tottenhem", İngiltərə), Xoan Moxika (" Jirona"), Oskar Murilyo ("Paçuka", Meksika)
Yarımmüdafiəçilər: Abel Aqilar ("Deportivo Kali"), Vilmar Barrios ("Boka Xuniors", Argentina), Ceferson Lerma (" Levante", İspaniya), Mateus Uribe (" Amerika", Meksika), Karlos Sançes (" Espanyol", İspaniya), Xuan Kuadrado (" Yuventus", İtaliya), Xuan Kintero (" River Pleyt", Argentina), Xose İskierdo (" Brayton", İngiltərə), Xames Rodriqes ("Bavariya", Almaniya)
Hücumçular: Karlos Bakka (" Vilyarreal", İspaniya), Radamel Falkao (" Monako", Fransa), Miqel Borxa (" Palmeyras", Braziliya), Luis Muriel (" Sevilya", İspaniya)
Qeyd edək ki, Kolumbiya yığması dünya çempionatında Yaponiya, Seneqal və Polşa ilə birgə H qrupunda mübarizə aparacaq.
Təbriz QuliyevXəbərin müəllifi
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