Təzəbinə sakini: Kəndimizi yenidən canlandırmaq şəhidlərin ruhu qarşısında borcumuzdur
Daxili siyasət
- 23 oktyabr, 2025
- 12:20
Xocalının Təzəbinə kənd sakini doğma yurdun yenidən canlandırılmasını şəhidlərin ruhu qarşısında mənəvi borc hesab edir.
Təzəbinə kənd sakini Faizə Nəcəfova "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında işğaldan azad edildikdən sonra kəndin yenidən dirçəldiyini görməkdən məmnunluğunu bildirib.
O, işğaldan azad edilən ərazilərdə həyatın canlanması ilə şəhidlərin də ruhunun şad olduğunu vurğulayıb:
"Şəhidlərimizin azad görmək istədikləri torpaqlarda indi körpələrin şən səsi ucalır. Bizim hər birimiz Təzəbinə kəndini yenidən qurub-yaratmaqla şəhidlərin ruhu qarşısında mənəvi borcumuzu yerinə yetirməliyik".
