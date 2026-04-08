    Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi ilə görüşüb

    Teymur Musayev V Yüksəliş müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    Səhiyyə naziri Teymur Musayev V "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibi Ramil Hüseynzadə ilə görüş keçirib.

    Bu barədə "Report"a Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı səhiyyə sistemində həyata keçirilən yeniliklər, idarəçilikdə müasir yanaşmalar, rəqəmsal transformasiya və kadrların inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Teymur Musayev səhiyyə sahəsində aparılan yeniliklərin uğurla tətbiqində təşəbbüskar və peşəkar kadrların xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.

    Görüş çərçivəsində idarəetmə mexanizmlərinin daha da təkmilləşdirilməsi, tibbi xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi və innovativ həllərin tətbiqi ilə bağlı geniş müzakirələr aparılıb.

