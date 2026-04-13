    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Şəxs adları Komissiyasının ilk iclasında yeni adların yaradılması prinsipləri müzakirə edilib

    Daxili siyasət
    • 13 aprel, 2026
    • 15:30
    Şəxs adları Komissiyasının ilk iclasında yeni adların yaradılması prinsipləri müzakirə edilib

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda Azərbaycan Respublikası Terminologiya Komissiyanın nəzdində Şəxs adları Komissiyasının ilk iclası keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, iclasda komissiyanın yeni tərkibi iştirak edib.

    Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru, Şəxs adları Komissiyasının sədri professor Nadir Məmmədli bildirib ki, komissiyanın gələcəkdə fəaliyyəti nəticəsində şəxs adlarının elmi əsaslarla sistemləşdirilməsi, onların düzgün yazılış və işlənmə normalarının müəyyənləşdirilməsi, Azərbaycan dilinin daxili qanunauyğunluqlarına uyğun olmayan təsadüfi və süni adların qarşısının alınması istiqamətində mühüm addımların atılacağı gözlənilir.

    Qeyd edilib ki, bununla yanaşı, milli ad fondunun qorunması və zənginləşdirilməsi, unudulmuş və tarixi ənənəyə malik adların yenidən dövriyyəyə qaytarılması da Komissiyanın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri olacaqdır.

    İclasda Şəxs adları Komissiyasının gördüyü işlərin planı açıqlanıb.

    Komissiyanın məqsədi və funksiyası, Azərbaycan şəxs adlarının təsnifatı, yazılış və transliterasiya problemi, qadağan və ya arzuolunmaz adlar, yeni adların yaradılması prinsipləri, normativ lüğət və açıq platforma yaradılması və sair məsələlər müzakirə olunub.

    Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat şöbəsinin rəisi Rəşidə Mənafova çıxışında titul bildirən bəy, xan sözlərinin şəxs adlarının tərkibində işlənməsi məsələsinə diqqət ayırıb. Bu gün vətəndaşlar arasında adların orfoqrafiyası, səslənməsi məsələsini gündəmə gətirib.

    Komissiya üzvləri, ölkədə geniş yayılmış bəzi adların mənşəyinə və onların dil normalarına uyğunluğuna dair fikirlərini bölüşüblər.

    İclasda yeni təklif olunan adların Azərbaycan dilinin orfoqrafiya normalarına uyğunluq məsələsi xüsusi diqqət mərkəzində olub.

    Yeni formalaşdırılmış Komissiyanın fəaliyyət istiqamətləri, qarşıya qoyulan strateji vəzifələr və bu istiqamətdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər barədə ictimaiyyətə mütəmadi məlumat veriləcək.

    Son xəbərlər

    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    16:46

    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    16:43

    "World Aquatics" Rusiya və Belarusa qarşı sanksiyaları ləğv edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti