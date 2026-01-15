QHT-lərə dövlət dəstəyi konsepsiyasının yenilənməsi üçün təkliflər hazırlanır
Daxili siyasət
- 15 yanvar, 2026
- 12:37
Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarına (QHT) dövlət dəstəyi konsepsiyasının müasir dövrün tələblərinə və çağırışlarına uyğunlaşdırılması, təkmilləşdirilməsi, yenilənməsi üçün müvafiq təkliflər hazırlanır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, təkliflər fevralına 15-nə qədər Agentliyin elektron ünvanı - [email protected] vasitəsilə yazılı qaydada qəbul olunacaq.
Daha sonra təkliflər sistemləşdirilərək təhlil ediləcək, bu istiqamətdə QHT-lərlə ictimai müzakirələr təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
13:08
Azərbaycanda ötən il 198 min nəfərə proaktiv sosial ödəniş təyin edilibMaliyyə
13:05
Gəncə və Şəmkir ərazisində Qərb Sənaye Parkı yaradılırDaxili siyasət
13:02
Zəka Mirzəyev: "Azərbaycanda sosial sığorta haqlarının 68 %-i qeyri-büdcə sektorunun payına düşür"Maliyyə
12:59
Sabah hava yağmursuz keçəcək - PROQNOZDaxili siyasət
12:57
Zəka Mirzəyev: "Pensiya yaşının azaldılması müzakirə mövzusu deyil"Maliyyə
12:50
"Qaçqınkom" keçmiş məcburi köçkünün iddialarına aydınlıq gətiribDaxili siyasət
12:48
"Sumqayıt" 45 yaşlı basketbolçusu ilə yolları ayırıbKomanda
12:39
Ötən il dövlət icbari şəxsi sığorta ödənişləri üzrə 11 minə yaxın şəxsin müraciətinə baxılıbMaliyyə
12:37