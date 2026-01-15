QHT-lərə dövlət dəstəyi konsepsiyasının yenilənməsi üçün təkliflər hazırlanır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    • 15 yanvar, 2026
    • 12:37
    Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatlarına (QHT) dövlət dəstəyi konsepsiyasının müasir dövrün tələblərinə və çağırışlarına uyğunlaşdırılması, təkmilləşdirilməsi, yenilənməsi üçün müvafiq təkliflər hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, təkliflər fevralına 15-nə qədər Agentliyin elektron ünvanı - [email protected] vasitəsilə yazılı qaydada qəbul olunacaq.

    Daha sonra təkliflər sistemləşdirilərək təhlil ediləcək, bu istiqamətdə QHT-lərlə ictimai müzakirələr təşkil olunacaq.

    Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi Konsepsiyası QHT

