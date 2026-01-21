İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər yeni geosiyasi reallığa uyğunlaşa biləcək, yoxsa Ermənistanı tərk edəcək?

    Daxili siyasət
    • 21 yanvar, 2026
    • 23:36
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər yeni geosiyasi reallığa uyğunlaşa biləcək, yoxsa Ermənistanı tərk edəcək?

    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Əlibəylinin təqdimatında veriliş hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, verilişdə Qafqaz Tarixi Mərkəzinin rəhbəri, tarixçi Rizvan Hüseynov 1720-ci ildən bəri erməni məsələsinin necə geosiyasi alətə çevrilməsi haqqında danışıb.

    O bildirib ki, 1-ci Pyotrun Qafqaz yürüşü ilə erməni kartının ilk dəfə işə salınmasına başlanılıb: "Erməni layihəsini Vatikan və Çar Rusiyası formalaşdırıb. Osmanlı və İran ərazilərindən ermənilərin köçürülməsi ilə demoqrafik mühəndislik işlənilib. Bolşevik hakimiyyəti erməni ideologiyasını inşa edib. Erməni iddiaları həmişə Qərb və Rusiya maraqları ilə üst-üstə düşüb və bunun fonunda ermənilərin ərazi iddiaları başlayıb".

    Onun sözlərinə görə, ermənilərin etnik tərkibi alban, qıpçaq, kürd və tat faktoru ilə bağlıdır: "Dağ xalqları və vadi sivilizasiyasına iddia erməni tarixinin ziddiyyətidir. Ararat Respublikası layihəsi ilə bağlı ermənilərin öz tarixi etirafları var. Kür-Araz mədəniyyəti ermənilərin tarixi iddialarının elmi iflasıdır. Sovet dövründən sonra erməni kimliyinin ideoloji böhranı başlayıb".

    R.Hüseynov Urartu yalanının mənbəyi və Sovet dövründə ortaya atılmasının səbəblərindən söz açıb, "ermənilər yeni geosiyasi reallığa uyğunlaşacaq, yoxsa Ermənistanı tərk edəcək" sualına aydınlıq gətirib.

    Xatırladaq ki, Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsinin məqsədi tarixi qədim torpaqlarımızın adının yaşadılması, tanıdılması, həmçinin azərbaycanlıların ermənilər tərəfindən deportasiyaya məruz qoyulması, həmin ərazilərdə mövcud olmuş, lakin adı silinən toponimlərin, saysız-hesabsız yeraltı və yerüstü maddi mədəniyyət nümunələri – qədim yaşayış məskənləri, nekropollar, kurqanlar, qala, saray və istehkam qalıqları, karvansaralar, körpülər, qəbirüstü sənduqələr, at-qoç heykəlləri, məbəd, kilsə, məscid, pir və ocaqların üzə çıxarılması, həmin ərazinin təmiz oğuz-türk məskənləri olduğunu təsdiq edən faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasıdır.

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər yeni geosiyasi reallığa uyğunlaşa biləcək, yoxsa Ermənistanı tərk edəcək?

    Qərbi Azərbaycan Xronikası etnik Ermənistan

    Son xəbərlər

    23:56

    AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    23:52

    ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı Avropa ölkələrinə qarşı yeni tariflər tətbiq etməyəcək

    Digər ölkələr
    23:44

    "Qarabağ"ın futbolçusu "Ayntraxt"la oyununun ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    23:40
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Ayntraxt"a son dəqiqədə vurduğu qolla qalib gəlib - YENİLƏNİB-6

    Futbol
    23:36
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər yeni geosiyasi reallığa uyğunlaşa biləcək, yoxsa Ermənistanı tərk edəcək?

    Daxili siyasət
    23:22

    Paşinyan İsveçrəyə işgüzar səfərə yola düşüb

    Region
    23:09
    Foto
    Video

    Sumqayıtda minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    23:07

    "Moody`s": Azərbaycanın büdcə mövqeyi dayanıqlı qalır

    Maliyyə
    23:06
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Davos Forumundakı fikirləri dünya məbuatında işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti