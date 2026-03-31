İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Boz Kaha və Bozkosa kəndlərini xarabalığa çevirib

    Daxili siyasət
    • 31 mart, 2026
    • 23:28
    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Boz Kaha və Bozkosa kəndlərini xarabalığa çevirib

    Qərbi Azərbaycan Xronikası layihəsi çərçivəsində jurnalist Əsgər İbrahimovun müəllifliyi ilə "Baku TV"də "Bozyoxuş necə Musaelyan oldu?" adlı süjet hazırlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, süjetdə erməni saxtakarlığına, addəyişmə terroruna məruz qalan Bozyoxuş, Boz Kaha, Bozkosa toponimi və oronimi haqqında söz açılır.

    Bildirilir ki, azərbaycanlıların tarixi-etnik torpaqlarından didərgin salınması nəticəsində həmin ərazilərə ermənilərin köçürülərək məskunlaşdırılması danılmaz faktdır: "Məhz bu süni yerləşmədən sonra hayların saxtalaşdırma əməliyyatlarına başlaması indiki Ermənistanın və havadarlarının tarix boyu siyasi mənafeləri ilə bağlı olub".

    Bozyoxuş - Ağbaba mahalının Qızılqoç, sonralar Qukasyan adlandırılan rayonda kənd, aşırım və dağ adıdır. Kəndin adı Qafqazın 5 verstlik xəritəsində qeyd edilib. 1937-ci ilə kimi Ağbaba rayonunun tərkibində olan kəndin adı 1946-cı ildə dəyişdirilib Musaelyan qoyulub.

    Boz Kaha - Zəngəzur mahalının Gorus rayonu ərazisində kənd olub. Rayondakı Qarnidzor kəndindən 3 kilometr şimal-şərqdə yerləşib və xarabalığa çevrilib.

    Bozkosa - Qırxbulaq mahalının Ellər, sonralar Kotayk və Abovyan adlandırılan rayonda kənd olub. Kənddə 1918-ci ildə azərbaycanlılar ermənilərin soyqırımına məruz qalaraq deportasiya olunub və kənd xarabalığa çevrilib.

    Daha ətraflı videoda:

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Boz Kaha və Bozkosa kəndlərini xarabalığa çevirib

    Qərbi Azərbaycan Xronikası Boz Kaha kəndi Bozkosa kəndi Bozyoxuş kəndi Zəngəzur mahalı Ağbaba mahalı Qırxbulaq mahalı Ermənilərin məskunlaşdırma siyasəti

