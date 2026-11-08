İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 21:38
    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş konsert proqramı və atəşfəşanlıq təşkil edilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Heydər Əliyev Muzeyinin qarşısında keçirilən konsertdə Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının solistləri və rəqs qrupu, "Şərur" Xalq Yallı Ansamblı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Aşıqlar Birliyinin üzvləri, eləcə də regional mədəniyyət idarələrinin, uşaq musiqi və incəsənət məktəblərinin yaradıcı kollektivləri çıxış ediblər.

    Konsert proqramı atəşfəşanlıqla başa çatıb.

    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub
    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub
    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub
    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub
    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub
    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub
    Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə konsert və atəşfəşanlıq olub

    Atəşfəşanlıq Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Foto
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    MiniBoss
    MiniBoss

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