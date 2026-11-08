В Нахчыване прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы

В Нахчыване прошли праздничный концерт и фейерверк по случаю 8 Ноября – Дня Победы. Мероприятие было организовано Министерством культуры Нахчыванской Автономной Республики совместно с Исполнительной властью города Нахчыван.

Как сообщает местное бюро Report, на концерте перед Музеем Гейдара Алиева выступили солисты и танцевальный коллектив Нахчыванской государственной филармонии, народный ансамбль яллы "Шарур", представители Союза ашугов Нахчыванской Автономной Республики, а также творческие коллективы региональных управлений культуры, детских музыкальных школ и школ искусств.

Праздничный концерт завершился фейерверком.