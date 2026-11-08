Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Нахчыване прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 21:59
    В Нахчыване прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы

    В Нахчыване прошли праздничный концерт и фейерверк по случаю 8 Ноября – Дня Победы. Мероприятие было организовано Министерством культуры Нахчыванской Автономной Республики совместно с Исполнительной властью города Нахчыван.

    Как сообщает местное бюро Report, на концерте перед Музеем Гейдара Алиева выступили солисты и танцевальный коллектив Нахчыванской государственной филармонии, народный ансамбль яллы "Шарур", представители Союза ашугов Нахчыванской Автономной Республики, а также творческие коллективы региональных управлений культуры, детских музыкальных школ и школ искусств.

    Праздничный концерт завершился фейерверком.

    В Нахчыване прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Нахчыване прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Нахчыване прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Нахчыване прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Нахчыване прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Нахчыване прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы
    В Нахчыване прошел праздничный концерт по случаю Дня Победы

    8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Нахчыванская Автономная Республика
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