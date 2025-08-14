Naxçıvan FHN-nin Dağ-Mədən Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəisi vəzifəsinə yeni təyinat olub

Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Dövlət Sənaye və Dağ-Mədən Təhlükəsizliyi İdarəsinə yeni rəis təyin edilib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, fövqəladə hallar naziri, general-polkovnik Kəmaləddin Heydərovun müvafiq əmri ilə FHN-nin Dağ-Mədən Nəzarəti Dövlət Agentliyinin Metallurgiya sənayesində işlərin təhlükəsiz görülməsinə nəzarət müfəttişliyinin rəisi İlqar Qocayev vəzifəsindən azad olunub.
Digər əmrlə İlqar Qocayev Naxçıvan FHN-nin Dağ-Mədən Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib.
Məlumatı Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyindən "Report"un yerli bürosuna təsdiq ediblər.