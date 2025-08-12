Haqqımızda

Lənkəranda yolun dağılmış hissəsinin bərpası və istinad divarlarının tikintisinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Lənkəranda yolun dağılmış hissəsinin bərpası və istinad divarlarının tikintisinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM Lənkəranda yolun dağılmış hissəsinin bərpası və istinad divarlarının tikintisinə 1,5 milyon manat ayrılıb
Daxili siyasət
12 avqust 2025 12:30
Lənkəranda yolun dağılmış hissəsinin bərpası və istinad divarlarının tikintisinə 1,5 milyon manat ayrılıb - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Lənkəran rayonunun Hirkan–Daştatük–Biləsər avtomobil yolunun təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında Sərəncam imzalayıb.

"Report" xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, yeddi min nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Hirkan–Daştatük–Biləsər avtomobil yolunun dağılmış hissəsinin bərpası və istinad divarlarının tikintisi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2025-ci il 10 yanvar tarixli 445 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il dövlət büdcəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsü”nün 1.19.21-ci yarımbəndində göstərilmiş məbləğin ilkin olaraq 1,5 milyon (bir milyon beş yüz min) manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılır.

Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin etməlidir.

İqtisadiyyat Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən avtomobil yolunun təmirinin davam etdirilməsi üçün zəruri olan maliyyə vəsaitini Azərbaycan Respublikasının 2026-cı il dövlət büdcəsi layihəsində dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu xərclərinin bölgüsündə nəzərdə tutacaq.

Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası На восстановление разрушенного участка автодороги в Лянкяране выделено 1,5 млн манатов

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
8 avqust 2025 17:03

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi