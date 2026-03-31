    Kamran Əliyev Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    • 31 mart, 2026
    • 11:12
    Kamran Əliyev Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Baş prokuror Kamran Əliyev aprelin 3-də, saat 10:00-da Tərtər rayon prokurorluğunun inzibati binasında Tərtər, Ağdam, Bərdə, Goranboy, Naftalan və Yevlax rayon sakinlərini qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, vətəndaşların qəbulla bağlı qeydiyyatı və Tərtər rayonuna gəlmələrinin təşkili rayon prokurorları tərəfindən həyata keçiriləcək.

    Məlumatda vurğulanıb ki, vətəndaşlar yaşadıqları ərazi üzrə rayon prokurorluqlarına yazılı və ya şifahi müraciət etməklə yanaşı, Baş Prokurorluğun Sənədlərlə və müraciətlərlə işin təşkili idarəsinin (012) 361-14-07, (012) 361-14-22, (012) 361-01-48 nömrəli telefonları, [email protected] elektron poçt ünvanı, həmçinin prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki səhifələri (İnstagram, Facebook və X) vasitəsilə də qəbula yazıla bilərlər.

    Kamran Əliyev Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    11:56

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 146 şəxs təxliyə olunub

    Digər
    11:49

    Binəli Yıldırım: 31 Mart soyqırımı bütün Türk dünyasının ortaq yaddaşıdır

    Region
    11:47

    Azərbaycanda əmək miqrasiyası üzrə sazişlər hazırlanacaq

    Biznes
    11:33

    İsmayıllıda 2 nəfərin öldüyü avtoqəzada yaralananlar xəstəxanadan evə buraxılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:31

    Qana millisinin baş məşqçisi Otto Addo vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

    Futbol
    11:27

    Azərbaycanda iş yerlərində ayrı-seçkilik və qısnamaya qarşı hüquqi baza gücləndirilə bilər

    Biznes
    11:27

    İndoneziya BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını tələb edib

    Digər ölkələr
    11:26

    Xüsusi icra məmuru olmaq istəyənlər üçün müsabiqə elan edilib

    Daxili siyasət
    11:20

    Azərbaycan iki ayda Aİ ölkələri ilə 2,8 milyard dollarlıq ticarət aparıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti