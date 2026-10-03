İlham Əliyevin çıxışı dövlətin cari strateji hədəflərini müəyyənləşdirdi - RƏY
- 03 oktyabr, 2026
- 14:56
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Prezident İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) VIII Qurultayındakı çıxışı dövlətin cari strateji hədəflərini müəyyənləşdirdi.
Bu sözləri "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Bəhruz Məhərrəmov Prezident İlham Əliyevin YAP-ın VIII Qurultayındakı çıxışını şərh edərkən deyib.
O bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpa edilməsi ölkənin dövlətçilik tarixində prinsipial keyfiyyət dəyişikliyi yaradaraq postmünaqişə dövrünün yeni strateji arxitekturasını müəyyən edib:
"Dövlətin cari strateji hədəfləri artıq ərazi müdafiəsindən fəal regional liderliyə, suverenliyin institusional möhkəmləndirilməsinə və geoiqtisadi nüfuzun genişləndirilməsinə yönəlib. Bu yeni mərhələdə əsas məqsəd milli təhlükəsizliyin çoxvektorlu modelini qurmaq, işğaldan azad edilmiş əraziləri ölkənin ümumi sosial-iqtisadi dövriyyəsinə inteqrasiya etmək və qlobal güc mərkəzləri ilə balanslaşdırılmış, müstəqil xarici siyasəti davam etdirməkdir. Siyasi-hüquqi baxımdan bu, hüquq sisteminin yeni reallıqlara adaptasiyası və dövlətin suveren səlahiyyətlərinin bütün ərazidə tam və qeyd-şərtsiz bərqərar olunması deməkdir".
"Hərbi müstəvidə ordunun modernizasiyası, ən müasir modelə tam keçid, Komando briqadalarının yaradılması və müdafiə sənayesinin yerli resurslar hesabına gücləndirilməsi mümkün revanşizm cəhdlərinin qarşısını alan əsas çəkindirici amildir. İdeoloji dayanıqlılıq isə "Zəfər ideologiyası" konseptləri üzərində formalaşır. Hüquqi çərçivədə informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması, kənar dezinformasiya və hibrid təhdidlərə qarşı qanunvericilik mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi milli təhlükəsizliyin ideoloji sütununu təşkil edir. Bu müstəvidə görülməli olan işlər sırasına xüsusilə gənc nəslin dövlətçilik idealları ruhunda tərbiyəsi, hüquqi maarifləndirmənin artırılması və milli-mədəni irsin mühafizəsi daxildir".
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın müstəqil xarici siyasət kursu ölkənin iqtisadi və maliyyə müstəqilliyi ilə birbaşa bağlıdır:
"Xarici borcun aşağı səviyyədə saxlanılması və valyuta ehtiyatlarının artırılması dövlətə xarici siyasi təzyiqlərdən azad olmaq imkanı verir. Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerji layihələri vasitəsilə Avropanın enerji təhlükəsizliyində strateji tərəfdaşa çevrilməsi, eyni zamanda Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat koridorlarının qovşağında yerləşməsi Azərbaycanın qlobal geoiqtisadi çəkisini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Bu iqtisadi potensial çevik sosial siyasətlə tamamlanaraq ölkə daxilində sosial sabitliyi təmin edir ki, bu da xarici arena üçün etibarlı və proqnozlaşdırılan tərəfdaş imici yaradır".
Deputat əlavə edib ki, Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən genişmiqyaslı infrastruktur layihələri hüquqi müstəvidə vətəndaşların pozulmuş mülkiyyət və məskunlaşma hüquqlarının bərpasının ən effektiv və nəticəyönümlü nümunəsi kimi dəyərləndirilməlidir:
"Regionda müasir nəqliyyat, energetika, "smart şəhər" və "smart kənd" konsepsiyalarının tətbiqi, eyni zamanda xüsusi iqtisadi rejimlərin və vergi güzəştlərinin tətbiqi ilə yeni iş yerlərinin yaradılması əhalinin sosial rifahına birbaşa müsbət təsir göstərir. Bu geoiqtisadi reabilitasiya prosesi təkcə keçmiş məcburi köçkünlərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmır, eyni zamanda ölkənin ümumi ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payını artıraraq dayanıqlı inkişaf modelini möhkəmləndirir".