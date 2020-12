Hikmət Hacıyevdən Yeni il təbriki

"Qarabağ Azərbaycandır" - 2019-cu ildə son çıxışında Prezident İlham Əliyevin əsas müraciəti idi. Biz 2020-ci ilin sonuna və 2021-ci ilin əvvəlinə yaxınlaşırıq: "Qarabağ Azərbaycandır".

“Report” xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün tvitter səhifəsində yazıb.

“Mən ilin sonunda daha #NextYearinShusha, #endoccupation etc” tvitini yazmayacam. Təbrik edirəm!”, - deyə Hikmət Hacıyev əlavə edib.