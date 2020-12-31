Хикмет Гаджиев: Я больше не буду писать "положите конец оккупации"

Лозунг "Карабах – это Азербайджан" был основным обращением последнего выступления Президента Ильхама Алиева в 2019 году. Мы приближаемся к концу 2020-го и началу 2021-го года с тем же лозунгом - "Карабах – это Азербайджан"

Лозунг "Карабах – это Азербайджан" был основным обращением последнего выступления Президента Ильхама Алиева в 2019 году. Мы приближаемся к концу 2020-го и началу 2021-го года с тем же лозунгом - "Карабах – это Азербайджан".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Я больше не буду писать твит #NextYearinShusha, #endoccupation etc” ("Следующий год в Шуше", "положите конец оккупации") в конце года, - добавил Хикмет Гаджиев.