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Хикмет Гаджиев: Я больше не буду писать "положите конец оккупации"

Хикмет Гаджиев: Я больше не буду писать "положите конец оккупации" Лозунг "Карабах – это Азербайджан" был основным обращением последнего выступления Президента Ильхама Алиева в 2019 году. Мы приближаемся к концу 2020-го и началу 2021-го года с тем же лозунгом - "Карабах – это Азербайджан"
Внутренняя политика
31 декабря 2020 г. 23:25
Хикмет Гаджиев: Я больше не буду писать положите конец оккупации
Хикмет Гаджиев

Лозунг "Карабах – это Азербайджан" был основным обращением последнего выступления Президента Ильхама Алиева в 2019 году. Мы приближаемся к концу 2020-го и началу 2021-го года с тем же лозунгом - "Карабах – это Азербайджан".

Как передает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Я больше не буду писать твит #NextYearinShusha, #endoccupation etc” ("Следующий год в Шуше", "положите конец оккупации") в конце года, - добавил Хикмет Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyevdən Yeni il təbriki

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