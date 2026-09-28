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    Göygöldə qanunsuz tikili sökülüb

    Daxili siyasət
    • 28 sentyabr, 2026
    • 10:04
    Göygöldə qanunsuz tikili sökülüb

    Göygöl rayonunun Bəhrambağ qəsəbəsi ərazisində qanunsuz tikili sökülüb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Göygöl Rayon İcra Hakimiyyəti tərəfindən sözügedən ərazidə qanunsuz tikinti işlərinin aparılması faktı aşkar edilərək, bu barədə müvafiq tədbirlərin görülməsi məqsədilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət olunub.

    Müraciət əsasında FHN-in Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti və Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində qanunsuz inşa olunan tikili sökülüb.

    Göygöldə qanunsuz tikili sökülüb

    Göygöldə qanunsuz tikili sökülüb
    Göygöldə qanunsuz tikili sökülüb

    Qanunsuz tikililər Göygöl
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    MiniBoss

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