    Daxili siyasət
    • 28 aprel, 2026
    • 15:26
    Bu ilin birinci rübündə 1321 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib

    Azərbaycanda 2026-cı ilin yanvar-mart aylarında notariuslar tərəfindən 1321 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15 ədəd çoxdur.

    Həmçinin notariuslar tərəfindən 2025-ci ildə 6085 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 89 ədəd azdır.

    Qeyd edək ki, borc müqaviləsi fiziki və hüquqi şəxslər arasında rəsmiləşdirilə bilər.

    Borclanma Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi

