Bu ilin birinci rübündə 1321 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib
Daxili siyasət
- 28 aprel, 2026
- 15:26
Azərbaycanda 2026-cı ilin yanvar-mart aylarında notariuslar tərəfindən 1321 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15 ədəd çoxdur.
Həmçinin notariuslar tərəfindən 2025-ci ildə 6085 borc müqaviləsi rəsmiləşdirilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 89 ədəd azdır.
Qeyd edək ki, borc müqaviləsi fiziki və hüquqi şəxslər arasında rəsmiləşdirilə bilər.
