Yalçın Rəfiyev Hindistan rəsmisi ilə COP29-u müzakirə edib

BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29) Baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Hindistanın Ətraf Mühit, Meşə Təsərrüfatı və İqlim Nazirliyinin katibi Leena Nandan ilə görüş keçirib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, tərəflər BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) çərçivəsində COP29-la bağlı müzakirələr aparıblar.