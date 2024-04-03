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Ялчин Рафиев обсудил сотрудничество в рамках COP29 с секретарем Министерства окружающей среды Индии 

Ялчин Рафиев обсудил сотрудничество в рамках COP29 с секретарем Министерства окружающей среды Индии  Делегация во главе с главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым провела встречу с секретарем Министерства окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Индии Линой Нандан.
COP29
3 апреля 2024 г. 15:58
Ялчин Рафиев обсудил сотрудничество в рамках COP29 с секретарем Министерства окружающей среды Индии 

Делегация во главе с главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым провела встречу с секретарем Министерства окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Индии Линой Нандан.

Как передает Report, об этом говорится в публикации официальной страницы COP29 в социальной сети "Х".

"Сегодня делегация Азербайджана во главе с главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым встретилась с секретарем Министерства окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Линой Нандан и ее командой. Стороны обсудили ряд вопросов, а также задачи в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата в преддверии COP29 в Баку", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Yalchin Rafiyev mulls co-op within COP29 with India’s secretary of environment ministry
Версия на азербайджанском языке ФотоYalçın Rəfiyev Hindistan rəsmisi ilə COP29-u müzakirə edib

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