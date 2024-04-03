Ялчин Рафиев обсудил сотрудничество в рамках COP29 с секретарем Министерства окружающей среды Индии

Делегация во главе с главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым провела встречу с секретарем Министерства окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Индии Линой Нандан.

Делегация во главе с главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым провела встречу с секретарем Министерства окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Индии Линой Нандан.

Как передает Report, об этом говорится в публикации официальной страницы COP29 в социальной сети "Х".

"Сегодня делегация Азербайджана во главе с главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым встретилась с секретарем Министерства окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Линой Нандан и ее командой. Стороны обсудили ряд вопросов, а также задачи в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата в преддверии COP29 в Баку", - отмечается в публикации.