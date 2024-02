Yalçın Rəfiyev Tokioda İqlim Dəyişikliyinə Qarşı Əlavə Fəaliyyətlərə dair 22-ci Görüşdə çıxış edib

Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev bu gün Tokioda keçirilən İqlim Dəyişikliyinə Qarşı Əlavə Fəaliyyətlərə dair 22-ci Görüşdə çıxış edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, Yalçın Rəfiyev hamı üçün davamlı və firavan gələcəyə dair ümumi baxışı çatdırmaq üçün əməkdaşlığa, artan öhdəliklərə və kollektiv fəaliyyətə ehtiyac olduğunu bir daha vurğulayıb.