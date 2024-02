Главный переговорщик COP29 принимает участие в заседании по изменению климата в Токио

Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принимает участие в 22-м заседании по дальнейшим действиям по климатическим изменениям в Токио.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу COP29 в социальной сети "Х".

"На сегодняшнем 22-м заседании по дальнейшим действиям по климатическим изменениям в Токио главный переговорщик - замминистра иностранных дел Ялчын Рафиев подтвердил необходимость сотрудничества, усиления обязательств и коллективных действий для реализации нашего общего видения устойчивого и процветающего будущего для всех", - говорится в публикации.

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 пройдет в ноябре текущего года в Азербайджане. Данное решение было принято 11 декабря 2023 года на пленарном заседании COP28 в Дубае.