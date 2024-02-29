Главный переговорщик COP29 принимает участие в заседании по изменению климата в Токио
Главный переговорщик COP29 принимает участие в заседании по изменению климата в ТокиоЗаместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев принимает участие в 22-м заседании по дальнейшим действиям по климатическим изменениям в Токио.
Главный переговорщик COP29, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев принимает участие в 22-м заседании по дальнейшим действиям по климатическим изменениям в Токио.
Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную страницу COP29 в социальной сети "Х".
"На сегодняшнем 22-м заседании по дальнейшим действиям по климатическим изменениям в Токио главный переговорщик - замминистра иностранных дел Ялчын Рафиев подтвердил необходимость сотрудничества, усиления обязательств и коллективных действий для реализации нашего общего видения устойчивого и процветающего будущего для всех", - говорится в публикации.
29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29 пройдет в ноябре текущего года в Азербайджане. Данное решение было принято 11 декабря 2023 года на пленарном заседании COP28 в Дубае.
At today’s 22nd Meeting on Further Actions against Climate Change in Tokyo, @COP29_AZ Lead Negotiator @YalchinRafiyev re-affirmed the need for collaboration, increased commitments, and collective action in order to deliver our shared vision of a sustainable and prosperous future… pic.twitter.com/WYyvx350r5