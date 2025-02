Muxtar Babayev “World Goverment Summit”in panel müzakirəsində iştirak edib

COP29-un prezidenti Muxtar Babayev və baş danışıqçı Yalçın Rəfiyev “World Government Summit”in panel müzakirəsində iştirak ediblər.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində məlumat verilib.

"COP29-un prezidenti Muxtar Babayev və baş danışıqçı Yalçın Rəfiyev COP sədrləri Troykası tərəfindən təşkil edilən WGS-nin panel müzakirəsində iştirak ediblər. Onlar çıxışları zamanı BƏƏ ilə qarşılıqlı fəaliyyət və tərəfdaşlıq ruhunu qeyd edib və Azərbaycanın COP30 sədrliyinə dəstəyini təsdiqləyiblər", - məlumatda bildirilib.