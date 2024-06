Muxtar Babayev BMT-nin İşçi Qrupu ilə görüşüb

Ekologiya və təbii sərvətlər naziri, COP29-un müəyyən olunmuş prezidenti Muxtar Babayev BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyi də daxil olmaqla BMT-nin İşçi Qrupu ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un rəsmi "X" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, görüşdə BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC), Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (UNDP) və BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının (United Nations Environment Programme – UNEP) nümayəndələri ilə qlobal iqlim fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün görülməli tədbirlər müzakirə edilib.