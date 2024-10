COP29-un prezidenti BMT baş katibinin müavini ilə görüşüb

COP29-un prezidenti Muxtar Babayev BMT baş katibinin müavini Əminə Məhəmmədlə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə COP29-un "X" sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsində paylaşım edilib.

“COP29 sədrliyi Bakıda keçirilən Yüksək Səviyyəli Dialoq çərçivəsində Əminə Məhəmmədlə səmərəli müzakirələr aparıb”, - paylaşımda bildirilib.