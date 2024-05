COP29-un prezidenti Muxtar Babayev Barbadosun kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi naziri İndar Veyr ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

“COP29 sədrliyinin nümayəndə heyəti ilə Barbadosun kənd təsərrüfatı və ərzaq təhlükəsizliyi naziri İndar Veyr arasında iqlim dəyişikliyinin ada dövlətlərinə qeyri-mütənasib şəkildə necə təsir etdiyinə dair müzakirələr aparılıb”, - paylaşımda qeyd edilib.