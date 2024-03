COP29-un prezidenti İsveçin sessiyada nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə müzakirələr aparıb

BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29) prezidenti Muxtar Babayev və BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Yüksək Səviyyəli Çempionu Nigar Arpadarai İsveçin sessiyada nümayəndə heyətinin rəhbəri Matias Frumeri ilə görüş keçirib.

“Report” bu barədə COP-29-un “X” sosial şəbəkəsindəki rəsmi səhifəsinə istinadən xəbər verir.

Danışıqlar zamanı tərəflər iqlim diplomatiyasının və təcili tədbirlərin görülməsinin vacibliyini qeyd ediblər.