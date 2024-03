Президент COP29 провел встречу с главным переговорщиком Швеции по вопросам климата

Организационный комитет по проведению 29-ой сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) провел встречу с главным переговорщиком Швеции по вопросам климата Маттиасом Фрумери.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальную страницу COP-29 в соцсети "X".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи провели встречу с главным переговорщиком Швеции по вопросам климата, руководителем делегации этой страны на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, послом Маттиасом Фрумери. В ходе переговоров стороны отметили важность климатической дипломатии и необходимость безотлагательных действий", - говорится в публикации.