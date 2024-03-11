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Президент COP29 провел встречу с главным переговорщиком Швеции по вопросам климата

Президент COP29 провел встречу с главным переговорщиком Швеции по вопросам климата Организационный комитет по проведению 29-ой сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) провел встречу с главным переговорщиком Швеции по вопросам климата Маттиасом Фрумери.
COP29
11 марта 2024 г. 19:53
Президент COP29 провел встречу с главным переговорщиком Швеции по вопросам климата

Организационный комитет по проведению 29-ой сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) провел встречу с главным переговорщиком Швеции по вопросам климата Маттиасом Фрумери.

Об этом Report сообщает со ссылкой на официальную страницу COP-29 в соцсети "X".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев, лидер высокого уровня ООН по климату Нигяр Арпадараи провели встречу с главным переговорщиком Швеции по вопросам климата, руководителем делегации этой страны на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, послом Маттиасом Фрумери. В ходе переговоров стороны отметили важность климатической дипломатии и необходимость безотлагательных действий", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке COP29-un prezidenti İsveçin sessiyada nümayəndə heyətinin rəhbəri ilə müzakirələr aparıb
Версия на английском языке COP29 president meets Sweden’s chief climate negotiator

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