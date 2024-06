COP29 prezidenti Rusiya və Türkiyə nümayəndələri ilə görüşüb

COP29-un prezidenti Muxtar Babayev Türkiyə və Rusiyanın danışıqlar qrupları ilə çoxtərəfli görüş keçirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında paylaşım edilib.

“COP29-un sədrliyi iyunda keçirilən iqlim görüşləri çərçivəsində Bakıda keçiriləcək COP29-dan əvvəl birgə iqlim fəaliyyət strategiyalarını müzakirə etmək üçün Rusiya və Türkiyədən olan danışıqlar qruplarının sədrləri ilə dəyirmi masa keçirib”, - məlumatda qeyd edilib.

Xatırladaq ki, bu ilin noyabrında BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) Bakıda keçiriləcək. Bu qərar 2023-cü il dekabrın 11-də Dubayda keçirilən COP28 plenar iclasında qəbul edilib. Tədbir çərçivəsində Azərbaycanın paytaxtı 70-80 minə yaxın xarici qonaq qəbul edəcək.