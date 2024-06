Президент СОР29 Мухтар Бабаев провел многостороннюю встречу с переговорными группами из Турции и РФ.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Председательство COP29 в рамках июньских климатических встреч провело круглый стол с председателями переговорных групп из России и Турции, чтобы обсудить совместные стратегии климатических действий в преддверии предстоящего в Баку COP29", - говорится в сообщении.