COP29 nümayəndə heyəti BMT-nin Ətraf Mühit Assambleyasının 6-cı iclasında iştirak edib

BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasının (COP29) nümayəndə heyəti BMT-nin Ətraf Mühit Assambleyasının (UNEA) 6-cı iclasında iştirak edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsindəki rəsmi hesabında məlumat verilib.

“Bu gün UNEA-6-da COP29 nümayəndə heyəti Azərbaycanın inklüziv yanaşmasını təqdim edib və COP29-da bütün maraqlı tərəflərlə işləmək öhdəliyini ifadə edib. Milli Səviyyədə Müəyyən Olunmuş Töhfələr (NDC) çərçivəsində daha yüksək ambisiyaların müəyyən edilməsinin vacibliyi də vurğulanıb”, - paylaşımda qeyd olunub.

Xatırladaq ki, BMT-nin Ətraf Mühit Proqramının Nayrobidəki (Keniya) baş qərargahında fevralın 26-da başlayan BMT-nin Ətraf Mühit Assambleyasının 6-cı iclası martın 1-nə qədər davam edəcək.