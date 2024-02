Делегация COP29 принимает участие в шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде

Делегация 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) принимает участие в шестой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде (UNEA-6).

Об этом Report передает со ссылкой на официальную страницу COP29 в социальной сети "Х".

"Сегодня на UNEA-6 делегация COP29 представила инклюзивный подход Азербайджана и выразила приверженность работать со всеми заинтересованными сторонами на COP29. Также была подчеркнута важность установления более высоких амбиций в рамках определяемых на национальном уровне вкладов (NDC)", - говорится в сообщении.

Шестая сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-6) проходит с 26 февраля по 1 марта 2024 года в штаб-квартире Программы ООН по окружающей среде в Найроби (Кения).