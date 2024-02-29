Делегация COP29 принимает участие в шестой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде

Азербайджанская делегация Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP), приняла участие на шестой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEA-6).

Делегация 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) принимает участие в шестой сессии Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде (UNEA-6).

Об этом Report передает со ссылкой на официальную страницу COP29 в социальной сети "Х".

"Сегодня на UNEA-6 делегация COP29 представила инклюзивный подход Азербайджана и выразила приверженность работать со всеми заинтересованными сторонами на COP29. Также была подчеркнута важность установления более высоких амбиций в рамках определяемых на национальном уровне вкладов (NDC)", - говорится в сообщении.

Шестая сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде (UNEA-6) проходит с 26 февраля по 1 марта 2024 года в штаб-квартире Программы ООН по окружающей среде в Найроби (Кения).