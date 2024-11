Belçika səfirliyi: 198 ölkənin nümayəndəsi COP29-da bir araya gələcək

198 ölkə, vətəndaş cəmiyyəti, çoxtərəfli təşkilatlar və özəl sektorun nümayəndələri Bakıda keçiriləcək COP29-da bir araya gələcək.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə Belçikanın Azərbaycandakı səfirliyinin “X” sosial şəbəkəsində dərc olunan məlumatında deyilir.

"COP29-un vaxtıdır! 198 ölkədən nümayəndələr, vətəndaş cəmiyyəti, çoxtərəfli təşkilatlar və özəl sektor iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə səylərini sürətləndirmək üçün Bakıda toplanacaq. Belçika iki həftə ərzində tədbirdə yüksək səviyyədə təmsil olunacaq", - məlumatda qeyd olunub.