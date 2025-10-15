"Zabrat maşınqayırma zavodu"nun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılır

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Biznes
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:59
    Zabrat maşınqayırma zavodunun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılır

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti (ƏMDX) "Azneftkimyamaş" ASC-nin tabeliyində olan "Zabrat Maşınqayırma zavodu" ASC nizamnamə kapitalını 1 775 139 manat və yaxud 25 % azaldaraq 7 100 556 manatdan 5 325 417 manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ƏMDX bununla bağlı oktyabrın 11-də qərar qəbul edib.

    Xatırladaq ki, "Zabrat Maşınqayırma zavodu" 2004-cü ildə yaradılıb.

