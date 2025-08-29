"Xiaomi" Redmi 15C smartfonunu təqdim edir: zərif dizayn, cəlbedici ekran və gündəlik istifadə üçün uyğun güc – FOTO
- 29 avqust, 2025
- 13:27
"Xiaomi" şirkəti Redmi 15C smartfonunu təqdim edib. Bu cihaz zərif dizaynı və hər gün daha rahat kontent izlənməsini təmin edən böyük 6,9 düymlük immersiv displeyi özündə birləşdirir. Həcmli batareyası və sürətli şarj¹ imkanı sayəsində Redmi 15C gün ərzində etibarlı iş üçün yaradılıb.
Redmi 15C nazik korpusa², eləcə də əldə rahat və balanslı şəkildə yerləşən dörd kənarı əyri 3D arxa panelə malikdir. "Üzən krater" şəklində eleqant dekorativ element tamamlayıcı ştrix rolunu oynayır. Smartfon dörd rəngdə təqdim olunur: qara, yaşıl, tünd-göy və narıncı³. Günün müxtəlif vaxtlarında okean qabarmalarını və günəş işığını təcəssüm etdirən tünd-göy və narıncı rənglər ikirəngli maqnit mürəkkəbi texnologiyası ilə hazırlanıb.
Ön paneldə rəvan və çevik təsviri təmin edən 120 Hz-dək AdaptiveSync⁴ yeniləmə tezliyinə malik geniş 6,9 düymlük HD+ displey quraşdırılıb. İki modulla təchiz edilmiş 50 Mp-lik AI-kamera müxtəlif işıqlandırma şəraitində aydın, detallı şəkillər çəkməyə imkan verir. Nazik korpusa² baxmayaraq, Redmi 15C 6000 mA·s⁵ gücə malik batareya ilə təchiz edilib ki, bu da 22 saata qədər video izləməyə və ya 82 saat musiqi⁶ dinləməyə imkan verir. 33 Vt-luq¹ turboşarj cəmi 31 dəqiqə ərzində⁶ batareyanın 50%-ni şarj etməyə imkan verir, əks şarj funksiyası⁷ isə smartfondan digər cihazlar üçün "powerbank" kimi istifadə etməyə şərait yaradır.
Smartfon MediaTek Helio G81-Ultra prosessoru ilə işləyir, yaddaş genişləndirmə funksiyası sayəsində 16 GB-dək operativ yaddaşı⁸ və microSD kart vasitəsilə 1 TB-dək əlavə yaddaşı⁹ dəstəkləyir. Bu, gündəlik tətbiqlərdə, yüngül oyunlarda və çoxvəzifəli işlərdə səlis performansı təmin edir. Cihaz Xiaomi HyperOS 2¹º əməliyyat sistemi ilə işləyir, həmçinin Circle to Search with Google¹¹ və Google Gemini¹² inteqrasiyası kimi funksiyaları özündə cəmləşdirir ki, bu da effektivliyi artırır və kontentlə işləməyə kömək edir. Zənglərin sinxronizasiyası və ümumi mübadilə buferi¹³ kimi "Xiaomi Interconnectivity" imkanları smartfon, planşet və fərdi kompüter arasında keçidi asanlaşdırır.
IP64 standartı¹⁴ sayəsində smartfon gündəlik istifadə zamanı su sıçramalarına və toza davamlıdır. Səs gurluğunun 200%-dək artırılması funksiyası¹⁵ isə səs-küylü mühitdə belə multimedia və bildirişlərin daha aydın səslənməsini təmin edir.
Qiymət və əlçatanlıq:
Redmi 15C smartfonlarını rəsmi tərəfdaşlar - "Kontakt", "İrşad", "Baku Electronics" və "Soliton" mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz.
Redmi 15C aşağıdakı qiymətlərlə təqdim olunur:
• 4 GB + 128 GB versiyası - 269 AZN-dən başlayan qiymətlərlə,
• 8 GB + 256 GB versiyası - 339 AZN-dən başlayan qiymətlərlə.
Rənglər: Qara, tünd mavi, narıncı, yaşıl.