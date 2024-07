"​​​​​​​The Ritz-Carlton Baku" "The Signature Journey" layihəsini "Blanc by Aytems" restoranından şef Ayt Ems ilə davam etdirir - FOTO

"​​​​​​​The Ritz-Carlton Baku" "The Signature Journey" layihəsini "Blanc by Aytems" restoranından şef Ayt Ems ilə davam etdirir - FOTO

Bu ilin əvvəlində 'The Signature Journey' layihəsinin uğurla başlamasından sonra, The Ritz-Carlton, Bakı növbəti tədbiri inanılmaz şef Ayt Ems ilə Blanc by Aytems restoranında elan etməkdən məmnundur.

https://static.report.az/photo/0c458749-847a-35e8-86e5-6157206d7126.jpg https://static.report.az/photo/0c458749-847a-35e8-86e5-6157206d7126.jpg