Stokholmda Azərbaycan və İsveç şirkətlərinin iştirakı ilə seminar keçirilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İsveçdəki səfiri Zaur Əhmədov tvitter səhifəsində yazıb.

Biznes seminarın iştirakçıları Ələt Azad İqtisadi Zonasının üstünlüklərinə diqqət yetirməklə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

Tədbir İsveçin Avrasiya üzrə Ticarət Palatası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO) tərəfindən təşkil olunub.