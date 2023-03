В Стокгольме состоялся семинар с участием компаний из Азербайджана и Швеции.

Как передает Report, об этом посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов написал в Twitter.

Участники бизнес-семинара обсудили перспективы развития сотрудничества, акцентируя внимание на преимуществах свободной экономической зоны (СЭЗ) "Алят".

Мероприятие организовано Агентством по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при сотрудничестве со Шведской торговой палатой для Евразии.