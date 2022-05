Silk Way West Airlines ABŞ-da qlobal şəbəkəsini genişləndirməkdə davam edir

Silk Way West Airlines Çikaqo O'Hare ilə yanaşı, ölkənin ikinci əsas yükdaşıma mərkəzi olan Dallas Fort-Uort hava limanına gediş və gəliş üçün müntəzəm reyslər əlavə etməklə ABŞ şəbəkəsini genişləndirir. Dallas və Çikaqo marşrutlarından başqa Silk Way West Airlines eyni zamanda Rokford İllinoys, Sinsinnati/Şimali Kentukki və Rikenbəker kimi hava limanlarına da çarter uçuşları həyata keçirir.

ABŞ-ın əsas nəqliyyat mərkəzlərindən biri olan Dallas Silk Way West Airlines tərəfindən əlavə mərkəzi qovşaq kimi seçilib. Dallasın bir neçə əsas magistral yol boyunca əlverişli yerdə yerləşməsi aviaşirkətə istehlak malları, yüksək texnoloji, neft və qaz yükdaşımaları üzrə daxil olan və göndərilən yüklərin daşınma tələbatını qarşılamaq üçün ideal şərait yaradır. Bu böyük şəhər bütün region üzrə strateji yük paylama mərkəzidir və beləliklə, ABŞ yükdaşımalarına xidmət etmək məqsədilə Silk Way West Airlines üçün mükəmməl platformaya çevrilir.

Silk Way West Airlines-ın prezidenti Volfqanq Mayer yeni xidmətlə bağlı şərh verərək deyib: “Silk Way West Airlines Şimali Amerika, Asiya və Avropa arasında birbaşa yük daşımaları üçün daha çox imkanlar yaradaraq, rəqabət üstünlüklərini və əlverişli bazar şərtlərini inkişaf etdirməyə davam edir. Bu da öz növbəsində dəyərli müştərilərimizə malların dünya üzrə planlaşdırılması və səmərəli daşınmasında daha da çevik olmağa imkan verir. ABŞ-a uçuşları artırmaqla yanaşı, biz həmçinin Asiyada Hanoy və Banqkok, Avropada Şərqi Midlend kimi yeni istiqamətlər əlavə etməklə qlobal şəbəkəmizi genişləndiririk.”

Silk Way West Airlines 2012-ci ildə İpək yolunun mərkəzi sayılan Bakı şəhərində fəaliyyətə başlayıb. Aviaşirkət Heydər Əliyev Beynəlxalq hava limanında yerləşən 12 müasir Boeing 747-8F və 747-400F yük təyyarəsindən ibarət donanması ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə ayda 350-dən çox uçuş həyata keçirir. Donanmanın genişləndirilməsi məqsədilə 28 aprel 2021-ci il tarixində Silk Way West Airlines ilə Boeing aviasiya istehsalçısı arasında beş ən müasir 777F yük təyyarəsinin alışına dair strateji saziş imzalanıb. Aviaşirkətin illik yükdaşıma dövriyyəsi 420 min tondan artıqdır. Genişlənməkdə olan şəbəkəsi ilə aviaşirkət Avropa, MDB ölkələri, Orta Şərq, Mərkəzi və Şərqi Asiya da daxil olmaqla 40-dan artıq istiqamətdə yükdaşımaları həyata keçirir. Silk Way West Airlines şirkəti Cənubi Koreyanın İnçxon hava limanı tərəfindən nüfuzlu “2020-ci ilin yükdaşıma aviaşirkəti” adına layiq görülüb.