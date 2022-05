Silk Way West Airlines продолжает расширять свою глобальную сеть в США

Silk Way West Airlines расширяет свою маршрутную сеть в США, открывая регулярные рейсы туда и обратно по направлению аэропорта Даллас Форт Уэрт, который наряду с Чикаго О'Хара является вторым крупным транспортным узлом страны. Помимо маршрутов в Даллас и Чикаго, Silk Way West Airlines выполняет также чартерные рейсы в аэропорты Рокфорд/Иллинойс, Цинциннати/Северный Кентукки и Рикенбакер.

Даллас, являющийся одним из ключевых транспортных локаций США, был выбран со стороны Silk Way West Airlines в качестве дополнительного хаба. Удобно расположенный вдоль нескольких крупных автомагистралей Даллас имеет идеальную локацию, позволяющую авиакомпании отвечать высокому спросу на ввоз и вывоз потребительских товаров, высокотехнологичных и нефтегазовых грузов. Этот крупный город является стратегическим центром распределения грузов по всему региону, и тем самым становится безупречной платформой для Silk Way West Airlines в обслуживании грузовых перевозок США.

Комментируя запуск новой услуги, президент Silk Way West Airlines Вольфганг Майер отметил: «Silk Way West Airlines продолжает развивать свои конкурентные преимущества и благоприятные рыночные условия, создавая все больше возможностей для осуществления прямых грузовых перевозок между Северной Америкой, Азией и Европой. Это в свою очередь, предоставляет нашим ценным клиентам большую гибкость в планировании и эффективной транспортировке грузов по всему миру. Помимо увеличения рейсов в США, мы также расширяем нашу глобальную сеть, добавляя новые направления, такие как Ханой, Бангкок в Азии и Восточный Мидленд в Европе».

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, компания Silk Way West Airlines осуществляет ежемесячно около 350 рейсов по всему миру посредством флота, включающего в себя 12 специализированных самолетов Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 года между Silk Way West Airlines и Boeing было подписано стратегическое соглашение о закупе пяти современных самолетов 777 Freighter. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 420 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, а также Северной и Южной Америке. Южнокорейский аэропорт Инчхон удостоил Silk Way West Airlines престижной награды «Грузовая авиакомпания года 2020».