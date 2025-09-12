İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "SAVALAN–ASPI Winery" şirkəti Londondakı IWSC 2025 müsabiqəsində ən yüksək mükafata layiq görülüb

    Biznes
    • 12 sentyabr, 2025
    • 18:58
    SAVALAN–ASPI Winery şirkəti Londondakı IWSC 2025 müsabiqəsində ən yüksək mükafata layiq görülüb

    "SAVALAN–ASPI Winery" şirkəti bir daha öz peşəkarlıq səviyyəsini təsdiqləyərək, IWSC 2025 (International Wine and Spirit Competition) müsabiqəsində nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb.

    Bu il münsiflərin diqqətinə 90-dan çox ölkədən 12 mindən artıq şərab və spirtli içki nümunəsi təqdim olunub.

    Ən böyük nailiyyət isə "SAVALAN Grappolo"nun qələbəsi olub. O, "Marc/Pomace Brandy" (qrappa və onun analoqları) kateqoriyasında ən yüksək mükafat olan "Trophy" ilə təltif edilib.

    "Trophy" - qızıldan daha yüksək səviyyədir. Münsiflər heyəti qızıl medal qazananlar arasından yalnız bir və ya bir neçə nümunəni seçərək onları öz kateqoriyasında ən yaxşı elan edir. Əvvəlcə içki 95 balla qızıl medal qazanıb, daha sonra isə ən yüksək mükafata layiq görülüb. Beləliklə, "SAVALAN Grappolo" öz kateqoriyasında ən yaxşıların ən yaxşısı seçilib.

    Ekspertlər onun qarpız və ingilis qızılgülü notları ilə təravətli ətrini, qaysı və mineral çalarları ilə mürəkkəb dadını, eləcə də çoxqatlı afterteystini xüsusi vurğulayıblar.

    Bundan əlavə, digər SAVALAN distillatları da yeni beynəlxalq uğurlar əldə edib. 

    IWSC dünyanın ən nüfuzlu şərab və spirtli içkilər müsabiqələrindən biri hesab olunur. Qazanılmış mükafatlar göstərir ki, SAVALAN distillatları ən yüksək beynəlxalq keyfiyyət standartlarına cavab verir.

    Şirkətin illərlə sınanmış ənənəvi istehsal üsulları isə dünya ekspertləri tərəfindən yüksək dəyərləndirilib.

