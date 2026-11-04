"Respublika Diaqnostika Mərkəzi"nin rəhbərliyində dəyişiklik olacaq
Biznes
- 04 noyabr, 2026
- 16:49
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Dekabrın 4-də, saat 10:00-da "Respublika Diaqnostika Mərkəzi" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Cəmiyyətin inzibati binasının yerləşdiyi Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Tbilisi prospekti, 147 ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə Cəmiyyətin icra orqanının rəhbərliyində dəyişikliyin edilməsi, 2026-cı il üzrə 9 aylıq maliyyə nəticələrinə dair məlumatın təqdim edilməsi və digər məsələlərin müzakirəsi daxildir.
"Respublika Diaqnostika Mərkəzi" 2004-cü ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Onun nizamnamə kapitalı 2,415 milyon manatdır.
Son xəbərlər
07:20
Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölübDigər ölkələr
06:42
Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçiribDigər ölkələr
06:15
Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşübDigər ölkələr
05:45
Egey dənizində zəlzələ olubRegion
05:26
"Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatırDigər ölkələr
04:57
Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəmDigər ölkələr
04:07
Foto
Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilibRegion
03:44
Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklərDigər ölkələr
03:03
Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıbDigər ölkələr