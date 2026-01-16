İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ötən il İqtisadiyyat Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə 584 minə yaxın müraciət daxil olub

    Biznes
    • 16 yanvar, 2026
    • 12:08
    Ötən il İqtisadiyyat Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinə 584 minə yaxın müraciət daxil olub

    İqtisadiyyat Nazirliyinin 195-1 Çağrı Mərkəzinə 2025-ci il ərzində 524 643 canlı rejimdə, qalanları isə səsli menyu xidməti vasitəsilə olmaqla ümumilikdə 583 960 müraciət olub.

    "Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, müraciətlər əsasən sahibkarlıq fəaliyyəti, lisenziyaların verilməsi, vergilərin ödənilməsi, vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri, daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınması, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, həmçinin İqtisadiyyat Nazirliyinin səlahiyyətlərinə və fəaliyyət istiqamətlərinə dair digər məsələləri əhatə edib.

    Daxil olan müraciətlərin əksər hissəsi cavablandırılıb, araşdırma tələb edən müraciətlər üzrə Nazirliyin aidiyyəti strukturları tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb.

    Qeyd edək ki, vətəndaşların İqtisadiyyat Nazirliyinə və qurumlarına müraciətinin daha da asanlaşdırılması və vətəndaş məmnunluğunun yüksəldilməsi məqsədilə yaradılmış 195-1 Çağrı Mərkəzinə ölkənin istənilən regionundan stasionar telefonla birbaşa zəng etmək mümkündür. Göstərilən xidmətlər ödənişsizdir. 195-1 Çağrı Mərkəzi canlı rejimdə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş rəsmi iş günlərində fasiləsiz olaraq saat 9.00-dan 18.00-dək fəaliyyət göstərir.

    İqtisadiyyat Nazirliyi çağrı mərkəzi

    Son xəbərlər

    12:42

    Özəl sektor, akademik dairələr və tədqiqatçılar WUF13-ə dəvət olunur

    İnfrastruktur
    12:38

    "Roma" Niderland millisinin hücumçusunu transfer edib

    Futbol
    12:30
    Foto

    Pərviz Şahbazov Bakı və Sumqayıtdan olan vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    12:25

    Alidə Mustafayeva: "Ağdam və Kəlbəcərdə 1 000-dən çox ev təsərrüfatı internetə çıxış əldə edib"

    İKT
    12:24

    Bual Moninder: Zikhlər Hindistandan kənarda da təqib olunurlar

    Xarici siyasət
    12:19

    Ranveer Singh: İki milyondan artıq zikh torpaqlarından didərgin düşüb, on minlərlə insan öldürülüb

    Xarici siyasət
    12:18

    Yanvarın 31-də təhsilini bitirməyənlər üçün eksternat qaydada imtahan keçiriləcək

    Elm və təhsil
    12:15
    Foto

    "Qərbi Azərbaycan sənəd və mənbələrdə" elektron kitabı təqdim olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Şənbə günü hava yağıntılı olacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti