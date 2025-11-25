İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    "Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!

    Biznes
    • 25 noyabr, 2025
    • 10:37
    Neokart sahibləri Black Fridaydə 5% keşbek qazanacaq!

    "Bank Respublika" kart sahibləri "Trendyol" və "Aliexpress" kimi saytlarda 5% keşbek qazanacaq!

    Həftəsonu "Black Friday" endirimlərini səbirsizliklə gözləyirsiniz? Məşhur onlayn ticarət platformalarından özünüzə və doğmalarınıza hədiyyə almağı planlayırsınız? Bəs hədiyyə alarkən yüksək keşbek qazanmaq istəyirsiniz?

    O zaman "Bank Respublika"nın "Neo Friday" kampaniyasından mütləq faydalanın!

    Belə ki, kampaniya çərçivəsində 27, 28 və 29 noyabr tarixlərində onlayn ticarət platformalarında - ("Trendyol Azərbaycan", "Aliexpress", "Wildberries", "Ozon", "Joom") "Bank Respublika"nın "NeoKart" kartı ilə ödənişlərini edən müştərilər 5% KEŞBEK qazanacaq.

    Kampaniyanın özəllikləri:

    • Kampaniya müddətində yalnız 5262 (Marketplace) MCC kodlu ilə onlayn alış-verişlər 5% keşbek qazanacaq;
    • Kampaniya 27, 28 və 29 noyabr tarixlərində aparılmış onlayn ticarət əməliyyatları üçün nəzərdə tutulub;
    • Kampaniya çərçivəsində qazanılacaq maksimal keşbek məbləği - 50 AZN təşkil edəcək.
    • Kampaniyadan faydalanmaq üçün Mobil Şöbə tətbiqində kateqoriya seçimi etmək mütləqdir

    "NeoKart" sahibi deyilsinizsə, kartı elə indi bankın rəsmi internet səhifəsində onlayn sifariş edin, pulsuz evinizə çatdırılsın!

    Bu fürsəti əldən verməyin, "Black Friday" alış-verişlərinizi "NeoKart" ilə edin daha çox qazanın!

    bank respublika keşbek Black Friday

    Son xəbərlər

    10:43

    Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:42

    Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilib

    Daxili siyasət
    10:39

    Kaliakparov: Qazaxıstan ilin sonuna qədər AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmanı təqdim edəcək

    Region
    10:37

    "Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!

    Biznes
    10:36
    Foto

    Naxçıvanda əkinlərin bəyan olunması üçün fermerlərə səyyar xidmət göstərilir

    ASK
    10:35

    Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"

    Energetika
    10:31

    Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyir

    Futbol
    10:20
    Foto

    Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürüb

    Energetika
    10:10

    Azərbaycanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilməsi diplomatiyanın daha bir uğurudur - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti