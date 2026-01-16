Naxçıvanın ixracı 28 %-dən çox artıb

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Biznes
    • 16 yanvar, 2026
    • 17:42
    2025-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasından ixracın dəyəri 2024-cü illə müqayisədə 28,4 % artaraq 13,6 milyon ABŞ dolları olub, bölgədən ixrac olunan məhsulların satıldığı ölkələrin sayı isə 13-dən 15-ə yüksəlib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Naxçıvanın iqtisadiyyat naziri Kazım Hüseynəliyev Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin və Sahibkarlar Konfederasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə "Naxçıvanda vergi, gömrük və sosial sığorta güzəştləri: Biznes üçün yeni imkanlar" mövzusunda keçirilən tədbirdə bildirib.

    Tədbirin əsas məqsədi sahibkarlıq subyektlərinə tətbiq olunan və yeni nəzərdə tutulan vergi, gömrük və sosial sığorta güzəştləri barədə dövlət qurumlarının nümayəndələrini və iş adamlarını məlumatlandırmaq, biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işləri və mövcud imkanları müzakirə etmək olub.

    K.Hüseynəliyev bildirib ki, 2025-ci ildə muxtar respublikada ümumi daxili məhsul, o cümlədən sənaye məhsullarının istehsalı, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar, pərakəndə ticarət dövriyyəsi, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər və nəqliyyat sektorunda yükdaşımaların həcmində də 2024-cü illə müqayisədə artım qeydə alınıb.

    Naxçıvan Kazım Hüseynəliyev ixracın dəyəri

