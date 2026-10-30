İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Naxçıvan Ticarət və Xidmət Departamentinə rəis təyin edilib

    Biznes
    • 30 oktyabr, 2026
    • 17:21
    Naxçıvan Ticarət və Xidmət Departamentinə rəis təyin edilib

    İsmayıl Məmmədov Naxçıvan Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentinə rəis təyin olunub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Anar Babayev bununla bağlı əmr imzalayıb.

    İ.Məmmədov buna qədər Naxçıvan Gömrük Baş İdarəsinin Daxili nəzarət şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb.

    Qeyd edək ki, bu barədə ilk xəbər anz.az saytında dərc edilib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:26
    MOSSAD İsraildə seçkilərə mümkün xarici müdaxilə ilə bağlı araşdırmaya qoşulub
    Digər ölkələr
    19:15
    Yəmən husilərin yaşayış rayonlarını minalamasına qarşı BMT-yə müraciət edib
    Digər ölkələr
    18:58
    Hidayət Heydərov "Böyük Dəbilqə" turnirində bürünc medal qazanıb
    Fərdi
    18:56
    Novak: "Neft emalı zavodlarına hücumlar yanacaq bazarına təsir etməyəcək"
    Energetika
    18:50
    Foto
    İspaniya millisi Bakıda keçirilən FIFA U-15 dünya çempionatının qalibi olub
    Futbol
    18:46
    Efiopiyada PUA zərbələri nəticəsində 15 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    18:37
    Foto
    Əli Əsədov və İrakli Kobaxidze Gürcüstanda hotel açılışında iştirak ediblər
    Turizm
    18:30
    Foto
    Gəncə Regional Turizm Şurasının ilk iclası keçirilib
    Turizm
    18:23
    Azərbaycanda sığorta bazarı üçün Açıq məlumatlar portalı yaradılacaq
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti