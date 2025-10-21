İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Naxçıvan sahibkarları 9 ayda 12 milyon manata yaxın güzəştli kredit alıblar

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:16
    Naxçıvan sahibkarları 9 ayda 12 milyon manata yaxın güzəştli kredit alıblar

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (SİF) 114 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 11,6 milyon manat güzəştli kredit ayırıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə layihələrin sayı 4,5 dəfə, güzəştli kreditlərin məbləği isə 4,2 dəfə artıb.

    Bu dəstək nəticəsində 298 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Sahibkarlığın İnkişafı Fondu

