Naxçıvan sahibkarları 9 ayda 12 milyon manata yaxın güzəştli kredit alıblar
Biznes
- 21 oktyabr, 2025
- 11:16
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu (SİF) 114 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 11,6 milyon manat güzəştli kredit ayırıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə layihələrin sayı 4,5 dəfə, güzəştli kreditlərin məbləği isə 4,2 dəfə artıb.
Bu dəstək nəticəsində 298 yeni iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur.
