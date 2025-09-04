"İrşad"da "Şad Günlər" başlayır
- 04 sentyabr, 2025
- 12:32
5–6–7 sentyabr tarixlərində "Irshad" mağazalar şəbəkəsində və onlayn platformalarında "Şad Günlər" kampaniyası keçiriləcək. Kampaniya çərçivəsində smartfonlardan notbuklara, məişət texnikasından mebelə qədər bütün məhsullar xüsusi şərtlərlə təqdim olunacaq.
Müştərilərə təqdim edilən imkanlar arasında bütün məhsulların endirimli qiymətini 12 aya FAİZSİZ və KOMİSSİYASIZ bölmək, eləcə də taksit kartları vasitəsilə 18 aya FAİZSİZ bölmək imkanı mövcuddur.
Kampaniya çərçivəsində təqdim olunan nümunə məhsullar:
Samsung A266 (256 GB) – 150 AZN endirimlə 12 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ, ayda cəmi 45 AZN.
HONOR Magic7 (12 GB/256 GB) – 700 AZN endirimlə 12 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ, ayda cəmi 125 AZN.
Samsung paltayuyan (WW70AGAS25AX/LP) – 200 AZN endirimlə 12 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ, ayda cəmi 87 AZN.
Midea P7 tozsoran – 270 AZN endirimlə 12 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ, ayda cəmi 30 AZN.
HP 250 G10 notbuk – 250 AZN endirimlə 12 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ, ayda cəmi 66 AZN
Kampaniyadan həm "Irshad" mağazalarında, həm də www.irshad.az saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.
Əlaqə nömrəsi: *0171