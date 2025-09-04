İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026

    "İrşad"da "Şad Günlər" başlayır

    Biznes
    • 04 sentyabr, 2025
    • 12:32
    İrşadda Şad Günlər başlayır

    5–6–7 sentyabr tarixlərində "Irshad" mağazalar şəbəkəsində və onlayn platformalarında "Şad Günlər" kampaniyası keçiriləcək. Kampaniya çərçivəsində smartfonlardan notbuklara, məişət texnikasından mebelə qədər bütün məhsullar xüsusi şərtlərlə təqdim olunacaq.

    Müştərilərə təqdim edilən imkanlar arasında bütün məhsulların endirimli qiymətini 12 aya FAİZSİZ və KOMİSSİYASIZ bölmək, eləcə də taksit kartları vasitəsilə 18 aya FAİZSİZ bölmək imkanı mövcuddur.

    Kampaniya çərçivəsində təqdim olunan nümunə məhsullar:

    Samsung A266 (256 GB) – 150 AZN endirimlə 12 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ, ayda cəmi 45 AZN.

    HONOR Magic7 (12 GB/256 GB) – 700 AZN endirimlə 12 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ, ayda cəmi 125 AZN.

    Samsung paltayuyan (WW70AGAS25AX/LP) – 200 AZN endirimlə 12 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ, ayda cəmi 87 AZN.

    Midea P7 tozsoran – 270 AZN endirimlə 12 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ, ayda cəmi 30 AZN.

    HP 250 G10 notbuk – 250 AZN endirimlə 12 aya FAİZSİZ, KOMİSSİYASIZ, ayda cəmi 66 AZN

    Kampaniyadan həm "Irshad" mağazalarında, həm də www.irshad.az saytı və mobil tətbiqi vasitəsilə onlayn şəkildə faydalanmaq mümkündür.

    Əlaqə nömrəsi: *0171

    "İrşad"da "Şad Günlər" başlayır

    Irshad kampaniya

    Son xəbərlər

    13:34

    Kobaxidze: Aİ bürokratiyasına bir daha deyirik – gəlin, oturaq və danışaq

    Region
    13:32

    Aİ: Azərbaycan və Ermənistanın sülh sazişini imzalaması və ratifikasiya etməsi vacibdir

    Xarici siyasət
    13:28
    Foto

    Səfir: Azərbaycan Pakistan ilə media sahəsində əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    Xarici siyasət
    13:25

    Baş katib: NATO ilə əməkdaşlıq Avstraliya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Yeni Zelandiyanı gücləndirib

    Digər ölkələr
    13:19
    Foto

    İzmirdə Azərbaycan-Türkiyə IV Enerji Forumu başlayıb

    Energetika
    13:00

    Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun 90 illiyi qeyd ediləcək - SƏRƏNCAM

    Mədəniyyət siyasəti
    12:59

    Erkin İbrahimov: "Kəpəz"in daxilində də komandaya qarşı hansısa addımlar olur"

    Futbol
    12:51

    İran AEBA ilə əməkdaşlığı müzakirə edir

    Digər ölkələr
    12:43

    Azərbaycan və BƏƏ enerji sahəsində tərəfdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti