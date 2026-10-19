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    Gürcüstan Azərbaycana avtomobillərin ehtiyat hissələri ixracını 31 % artırıb

    Biznes
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:26
    Gürcüstan Azərbaycana avtomobillərin ehtiyat hissələri ixracını 31 % artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycana 1,97 milyon ABŞ dolları dəyərində 115 ton avtomobillər üçün ehtiyat hissələri və aksesuar ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünə nisbətən dəyər ifadəsində 6 %, kəmiyyət olaraq 31 % çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın sözügedən məhsulları ixrac etdiyi ölkələr sırasında 1-ci yerdə qərarlaşıb.

    Bu ilin ilk 9 ayında Gürcüstan xarici ölkələrə 5 milyon ABŞ dolları dəyərində 386 ton avtomobil aksesuarı və ehtiyat hissələri satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərdən müvafiq olaraq 33 % və 9 % azdır.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Ermənistana 1,49 milyon ABŞ dolları dəyərində 147 ton, Türkiyəyə 656 min ABŞ dolları dəyərində 33 ton, Honkonqa 354 min ABŞ dolları dəyərində 15,3 ton, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 84,2 min ABŞ dolları dəyərində 3,4 ton tədarük həyata keçirib.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan 9,45 milyon ABŞ dolları dəyərində 618 ton avtomobil aksesuarı və ehtiyat hissələri ixrac edib ki, bunun da 2,6 milyon ABŞ dolları dəyərində 115 tonu Azərbaycanın payına düşüb.

    Avtomobillər üçün ehtiyat hissələri Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi
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